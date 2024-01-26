Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığının, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım uygulamadığı" şeklindeki iddiasını kınayarak, bu açıklamaları "Washington yönetiminin İsrail'i soykırım ile suçlanmaktan kurtarmak için baskı yapması" olarak değerlendirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk'in konuya ilişkin açıklaması Hamas'ın sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'in soykırım yapmadığı ve bu suçlamanın asılsız olduğu iddialarını, "Washington'un Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını İsrail lehine etkilemeye yönelik bir girişimi" olarak niteledi.

Rişk bu tür açıklamaların, "ABD'nin tam desteği ve ortaklığıyla bugüne kadar devam eden İsrail'in katliam ve soykırım suçu mahkumiyetinden kurtulması için mahkemeye baskı oluşturacağını" belirtti.

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına yönelik tutumunu kınayan Rişk, Washington'un "kadınları ve çocukları bombalamak için İsrail'e silah ve mühimmat sağlamaya devam ettiğini" kaydetti.

Bu tutumun Washington'u "cinayetlerin suç ortağı" haline getirdiğini ifade eden Hamas yetkilisi, "ihlal ettiği değerler ve ahlak kuralları ile ABD'nin uluslararası yasalar konusunda konuşma hakkı olmadığının" altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden yönetiminin "İsrail'den uluslararası hukuka uymasını ve sivilleri korumak için ek adımlar atmasını beklediği, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddialarının hiçbir gerçeği yansıtmadığı" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

UAD'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirilmişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

(AA/ÖZ/FEZ)