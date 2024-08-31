Hamas, İsrail ordusunun, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nün (Anera) Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarına düzenlediği saldırının kasıtlı bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının İsrail ordusuyla daha önce koordinasyona geçilmesine rağmen düzenlendiğine işaret edildi.

Söz konusu saldırının, insani yardım kuruluşlarının Filistin halkına yardım faaliyetlerini durdurması için kasıtlı olarak gerçekleştirilen mükerrer savaş suçlarından biri olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun, "Anera'nın çalışanlarının silahlı kişiler olduğu" iddiasının kınandığı açıklamada, İsrail'in, insani yardım kuruluşları çalışanlarına karşı işlediği suçları meşrulaştırmak için bu tür yalanlara başvurduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in, Filistin halkına ve yardım kuruluşlarına karşı işlediği kasıtlı ve mükerrer suçları kınama, ABD'ye de bu suçları örtbas etmeme çağrısı yapıldı.

Anera'dan dün yapılan açıklamada, Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan ayrılan Anera'nın yardım konvoyunun 29 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye yakıt ve gıda taşıdığı sırada İsrail ordusunun saldırısına uğradığı ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.