Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de İsrail güçleri tarafından daha önce ablukaya alınmış olan bir okulda elleri ve gözleri bağlı halde 30 Filistinlinin cesedi bulundu

Hamas Hareketi, İnsan hakları örgütlerine İsrail'in Gazze'de 30 Filistinlinin elleri bağlı infaz edilişine dair suçu belgelemeleri çağrısı yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de bulunan bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine rastlandığı belirtildi.

Bu olayın Gazze'deki sivil toplum örgütlerinden Filistin Esirler Cemiyeti tarafından belgelendiği kaydedilen açıklamada, işgal ordusunun açıkça infaz etmeyle Filistinli sivillere yönelik bir katliam gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım ve etnik temizlik suçunun durdurulması için aldığı kararları dikkate almaksızın, Filistin halkını öldürmeye ve yok etmeye devam eden bu suç ordusunu ve onun Nazi liderlerini kovuşturmaya tabi tutmak için insan hakları kurumlarına bu korkunç suçu belgeleme çağrısı yapıyoruz."

Açıklamada, Filistin halkına yönelik bu kabul edilemez suçların yeni Nazi olarak nitelendirilen İsrail yönetiminin peşini bir lanet gibi bırakmayacağına dikkat çekilerek, söz konusu yönetimin bir gün mutlaka insanlığın çağdaş dönemde tanık olduğu bu suçların hesabını vereceği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin, yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail tarafından abluka altında tutulan bir okulda 30 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, öldürülenlerin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu belirtti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.