Rusya'nın Gazze'de insani ateşkesi içeren tasarısı BM Güvenlik Konseyinde reddedilmişti

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin öldürülmesinden, bölgede insani yardım koridoru açılmasına ilişkin tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tuttuğunu bildirdi.

Hamas, Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıplardan, BMGK'de insani koridorların açılmasına ilişkin karar tasarısını reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım amacıyla insani koridorların açılması için ateşkes çağrısında bulunan Rusya'nın BMGK'deki karar taslağına karşı oy kullanan ülkelerin tutumlarını kınadığı vurgulandı.

Bu tür adımların, "İsrail'e daha fazla suç işlemesi, tüm uluslararası ve insani sözleşmeleri, normları, yasaları açıkça ihlal ederek 2 milyondan fazla Filistinliye yönelik soykırımını tırmandırması için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.

- BMGK'deki oylama

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı 15 üyeli BMGK'de oylanmıştı. Tasarı, 5 "evet" oyu alırken, 6 "çekimser" ve 4 "hayır" oyuyla reddedilmişti.

ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya "hayır" oyu kullanmıştı. Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınanmıştı.

Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor.

BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 "evet"" oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.