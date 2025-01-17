"İşgalci (İsrail), ateşkes anlaşmasını bozmak amacıyla bu katliamları bilinçli olarak gerçekleştiriyor"

Hamas, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen katliamlarını sürdürmesinin Tel Aviv'in terörist yaklaşımını gözler önüne serdiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in, Gazze Şeridi'nde devam eden korkunç katliamları ve ateşkes ilan edildikten sonra bu katliamları kasıtlı olarak yoğunlaştırması, onun terörist faşist yaklaşımını ve kana susamışlığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Pazar günü yürürlüğe girmesi planlanan ateşkes anlaşmasının arabulucularına sorumluluklarını üstlenmeleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ndeki katliamları durdurması için baskı yapmaları çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci (İsrail), ateşkes anlaşmasını bozmak amacıyla bu katliamları bilinçli olarak gerçekleştiriyor."