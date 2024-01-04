İran lideri Ali Hamaney, Kirman'daki terör saldırısını gerçekleştirenlerin ve onlara bunu yaptıranların sert bir karşılıkla karşılaşacağını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İran lideri Hamaney, dün, Kirman’daki terör saldırısına ilişkin mesaj yayınladı.

Hamaney, “İran halkının kötü ve cani düşmanları bir kez daha facia yaratarak Kirman’da şehit kabirlerinin mis kokulu atmosferinde çok sayıda değerli insanımızı şehit ettiler.” ifadelerinde bulundu.

Saldırganların bu eylemine tolerans gösterilmeyeceğini belirten Hamaney, “Hem masumların kanına bulanmış eller, hem de onları bu yanlışa sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinler, bundan sonra baskıların ve adil cezaların kesin hedefi olacaktır. Bilsinler ki, bu felaketin karşılığı Allah'ın izniyle çok sert olacaktır.” açıklamasına bulundu.

Hamaney, yaslı ailelerin acılarını paylaştığını, onlara sabır ve başsağlığı, yaralılara şifa dilediğini belirtti.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklarken Kirman’daki eylemi şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 kişi olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.