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Halkta Denktaş’a talep yok

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

15 Ekim 2020, 01:53

Serdar Denktaş niye aday olmuştu?

Bunun yanıtını kendisi dahil kimse veremedi.

Çünkü hiçbir zaman geniş tabanlı bir partisi olmadı.

Hiçbir zaman toplum çoğunluğunda onay bulmadı.

Buna rağmen girişti.

Bu noktada ikna mı edildi?

“Sen gir yanındayız” mı dediler?

Gerçekten 2.tura kalacağına inandı mı?

Bu uğurda pazarlıklarda bulundu mu?

Pazarlıklara cidden inandı mı?

Ancak sonunda geldiği nokta kötü.

Öyle bir oy aldı ki!

Silindir altında ezilmiş gibi oldu.

*****

Belli ki geçmiş unutulmamış, hala hatırlanıyordu.

Ve neticede halk “dur bakalım” dedi.

Alınan oy Serdar Denktaş’ın boy aynası.

Bu yüzden suçlu arama gereği yok.

2018’deki DP oyunu da baz alamaz.

Çünkü o oy oranı altından çok sular aktı.

Etik değil ama yasal şarkıları söylendi.

Bu yüzden kurul toplantılarında“küstüm” dememeli.

Sitemle“DP’nin oyu hani nerede” diye gider yapmamalı.

Zaten adaylığı DP’den değil bağımsızdı.

“Serdar”’a oy verin diyen de kendisi idi.

Hem ayrıca DP, onun tapulu derneği de değil ki!

Bu sebeple hesap soracaksa aynaya yaklaşmalı.

Ve kendisi ile yüzleşmeli.

*****

Peki Serdar Denktaş bu saatten sonra ne yapmalı?

Parti başkanlığına dönerse sıfırlanır.

İntikam için DP’yi dağıtırsa vebali boynuna.

“Yeni Zamanlar”da yeni parti kurarsa, baraja çakılır.

Yeniyi eskiyi bilemem ama zaman veda zamanı.

2025’i mi hedefliyor?

Buyursun paşa paşa hazırlansın.

Evde anı mı yazacak, buyursun yazsın.

Ama şu zaman diliminde Denktaş’a talep yok.

Hazmetmesi gereken tek gerçek bu.

Bu minvalde tozpembe hayallerden kurtulunmalı.

Yoksa hezimetler devam eder.

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