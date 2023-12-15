Halkın Partisi, vicdani ret konusunda dünyadaki düzenlemelere ve özellikle AİHM içtihadına paralel bir yasal düzenleme yapılması gerektiği düşüncesini paylaştı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcileriyle görüşmesi sonrası partiden yapılan açıklamada, ülkede bedelli askerlikle ilgili düzenleme varken vicdani retle ilgili bir düzenleme olmadığı kaydedildi.

“Yani bireylerin iradesi, maddi gücü ve diğer şartlar dikkate alınarak bazı kişiler askere gitmeden bu yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilirken, bireylerin vicdanına dayalı olarak askere gitmeme iradesi, isteği yok sayılıyor.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Oysa yasa ile düzenlenecek belirli şartları yerine getirecek bireyler için, herhangi bir istismara imkan vermeyecek şekilde vicdani ret hakkının düzenlenmesi ve bu durumdaki bireylerin askere gitmek yerine başka kamu görevlerini yapmaları mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından geliştirilen içtihat da bu konuda destekleyici niteliktedir ve belirli koşullarda vicdani ret bir hak olarak kabul görmektedir.

Görevde olduğumuz dönemde vicdani ret konusunda yasal bir düzenleme yapılması için bir taslak üzerinde çalışmış, bunu Bakanlar Kurulu’ndan geçirmiş ve Meclis’e göndermiştik. Daha sonra Meclis komitelerinde bu konuda belirli bir noktaya da gelinmişti. Biz Halkın Partisi olarak bu konuda dünyadaki düzenlemelere (özellikle AİHM içtihadına) paralel bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu destekliyoruz. Bugün bu sebeple bazı gençler yargılama süreçlerine tabi olmakta ve sıkıntı yaşamaktadırlar. Mahkemelerimiz ise yasal düzenleme ihtiyacına ve bu konuda görevin yasamada olduğuna dikkat çekmektedirler.”

Açıklamada, yasal düzenleme eksikliği nedeniyle mağduru olanları temsilen Vicdani Ret İnisiyatifi yetkilileriyle görüşerek bilgi alındığı kaydedildi ve ziyaret için teşekkür edilerek “Bu konuda daha medeni yaklaşımlara ihtiyacımız olduğu kesin.” denildi.