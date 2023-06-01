HAKSEN hükümeti ek mesai ödemeleri konusunda eleştirdi.
Açıklamada, hükümetin bir yandan ek mesaileri 4 ay geriden yatırarak çalışanı mağdur ettiğine, diğer yandan da ek mesai ödemelerini azaltmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştığına dikkat çekilerek, “Hükümete önerimiz, ya ek mesaileri yasanın belirttiği şekilde en geç 1 ay içerisinde ödemesi, ya da ek mesai uygulaması yerine, KHK’nın yapacağı istihdamlarla vardiya usülüne geçilmesidir” denildi.
“Fetilketonüri, Diğer Ülkelerdeki Gibi Ücretsiz Olarak Devlet Tarafından Yeni Doğan Taraması Kapsamına Alınmalı”
Açıklamada, hükümetin devlet çalışanlarını angarya çalıştırmaya devam ettiği iddia edildi.