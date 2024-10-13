Eylemde üç dilde basın açıklaması okunacak

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği eyleme destek belirtti

“Hakların Korunması İnisiyatifi”, yarın Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yapacak.

Eyleme katılacaklar yarın saat 09.00’da Lefkoşa Ortaköy’de, Belça karşısındaki Sivil Savunma Teşkilatı yanında toplanacak.

Saat 10.00’da pankart ve dövizlerle Metehan Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşe geçilecek. Saat 11.00 sıralarında Metehan’da basın bildirisi okunacak ve bildiri BM Barış Gücü’ne ve AB'ye iletilecek.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği temsilcilerinin de katılımıyla Londra, Brüksel ve Strasburg’da basın toplantısı ve çeşitli görüşmeler yaparak konuyu dünya kamuoyunun gündemine taşıyan Hakların Korunması İnisiyatifi, bu kez Metehan’da eylem düzenliyor.

Bazı yeni örgütlerin destek verdiği belirtilen Hakların Korunması İnisiyatifi’nin saat 11.00 civarında Metehan sınır kapısındaki eyleminde Türkçe, İngilizce ve Rumca olarak basın açıklaması okunacak ve açıklama Birleşmiş Milletler Örgütü ve Avrupa Birliği’ne de iletilecek

Açıklamaya göre, söz konusu eylemle mülkiyet sorununun Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile çözülebileceğinin dünyaya bir kez daha duyurulması yanında; Rum tarafınca mülkiyet sorunu kullanılarak başlatılan ekonomik saldırının uzlaşma çabalarına darbe vurduğunun ve Kıbrıslı Türklerin yok olmaları amacı taşıyan her türlü girişime karşı mücadele edileceğinin ifade edilmesi bekleniyor.

-Emlakçılardan destek

Öte yandan Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği toplumsal hakları savunmak ve ülkedeki iş insanlarına yönelik saldırılara karşı durmak için kurulduğunu belirttiği inisiyatifin yarın yapılacak eylemine, tam destek verdiğini açıkladı.

Hükümete seslenen Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur, “Hükümeti, ülkede emlak sektörünü ciddi krize sokan Yabancılara Taşınmaz Mal Satışı Yasası’ndaki aksayan maddeleri değiştirmeye davet ediyoruz. Rum tarafının tutuklamalarla başlattığı şantaj siyasetinin önüne geçebilmek için yabancı yatırımcıların yeniden desteğini almalı ve emlak sektöründeki güveni sağlamalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur yazılı açıklamasında, ülkede son zamanlarda emlak sektörünün ve ekonominin büyümesinden rahatsız olan Rum yönetiminin, Güney’de tutuklamalar başlattığına işaret ederek, “Amaç bir korku canavarı oluşturmaktı. Bu korku canavarı yaratılırken, anlaşılmayan bir şekilde biz de Rumların başlattığı kampanyaya adeta destek veren ve sistemi kilitleyen bir yasa geçirdik. Yabancılara taşınmaz mal satışıyla ilgili bu yasa ekonomimize en az tutuklamalar kadar zarar verdi.” dedi.

-“Yabancıları küstürdük”

Sungur açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Biz, mal sattığımız bu yabancıları tarafımıza çekip Güney’e karşı örgütlememiz ve Rum yönetimini dünya şikayet etmemiz gerekirken, tam aksine geçirdiğimiz son yabancılara dönük yasamızla, küstürmeyi, mutsuz etmeyi başardık.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatıp devletimizi güçlendirmek için önce Rumların ekonomimize yönelik attığı adımları engellememiz ardından da Rumların bu eylemlerine çanak tutan ülkemize yatırım yapan yabancıları mutsuz eden yaslarımızı yeniden düzenlememiz gereklidir. Bu hamleyle bütün dünyaya bizi seven herkesi kucaklamaya hazır bir devlet olduğumuzu da gösterebilir, ülkemizde mutlu bir şekilde yatırım yabancıları müttefikimiz olarak , Rum propagandasına karşı kullanabiliriz.”

Sungur, yarın sabah 09.00’da Lefkoşa Ortaköy’deki Sivil Savunma Tesisleri yanından Metehan Sınır Kapısı’na yapılacak yürüyüşe tam destek verdiklerini vurgulayarak tüm üyelerini de bu eyleme davet etti.

Eylemi organize eden kardeş kuruluşlara teşekkür eden Sungur, umutlarının Güney’den iş insanlarına ve ekonomiye yönelik saldırıları durdurma, tehditleri bertaraf etmenin ardından Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapmış yabancıların KKTC’deki imajını zedelemeyecek ve onlara yönelik yasanın verdiği hasarı giderecek tedbirleri bir an önce hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Sungur, “Bu noktada hükümete güvenimiz var. Ancak bunu yapmakta geç kalıyorlar. Ülkemizde yatırım yapmış yabancıların hassasiyeti gözetilerek, onları ülkeden kaçırmak mutsuz etmek yerine ,ülkeyi yeniden Akdeniz’deki yatırım ülkesi imajına kavuşturmamız hayati öneme sahiptir.” dedi.