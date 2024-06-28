KKTC’de yaşayan ve Rum mallarından istifade edilmesi ve satışıyla ilgili olarak geçen gün ifade vermesi amacıyla Güney Kıbrıs’a çağrılan ancak gitmediği için hakkında tutuklama emri çıkarılan Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’le ilgili haberler bugünkü Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi “Yeni Tanıklıklar Alman Gaspçıyı Yakıyor- Mülklerin Olası Gaspıyla İlgili Yeni Davanın Yarattığı Atlantik Ötesi Baş Ağrısı” başlıklı haberinde, KKTC’de yaşayan ve KKTC’deki "Rum mallarının gasp edilmesi" hususunda zanlı olarak addedildiğinden Rum polisi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Alman vatandaşının karşı karşıya bulunduğu suçlardan bazılarının suç işlemeye yönelik komplo kurmak, yabancı taşınmaz mallarda hileli işlemler yapmak, araziyi kanuna aykırı olarak bulundurmak ve kullanmak aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin yasallaştırılması olduğunu kaydetti.

Alman vatandaşı Martin Josef Rikels aleyhindeki tutuklama emrinin, kendisini KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesi davalarına dahil eden yeni tanıklıklar ve bulgular temelinde çıkarıldığını kaydeden gazete, yetkili makamlara yönelik bilgi akışının devam ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Alman vatandaşının geçen gün ifade vermek için Rum Polisine gitmesinin beklendiğini ancak gitmediğini anımsatan gazete, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu tarafından yapılan açıklamada tutuklama emrinin söz konusu kişinin ifadeye gitmemesiyle değil, bu süre zarfında ortaya çıkan tanıklıklarla alakalı olduğunun belirtildiğini iletti.

Martin Josef Rikels’in sağlık sebeplerinden ötürü karakola gidişinin ertelenmesini istediğini, ancak bu talebin kabul edilmediğini kaydeden gazete, Rum polisine dayanarak, Alman vatandaşının tespit edilememesi durumunda Avrupa veya uluslararası tutuklama emri çıkarılacağını çünkü söz konusu şahsın KKTC’de yaşamasından ötürü Rum makamlarının işinin zor olarak addedildiğini ekledi.

Gazete “Atlantik Ötesi… Baş Ağrısı” ara başlıklı haberinde ise, Rum yetkili makamlarının kurucusu Türk asıllı olan ve KKTC’deki konut geliştirme projeleri alanında faaliyet gösteren “DND Homes” isimli Amerikan şirketiyle ilgili konuyu araştırmayı sürdürdüğünü yazdı.

Söz konusu şirketin KKTC haricinde ABD’nin Massachusetts ve Florida eyaletlerinde faaliyet gösterdiğini de kaydeden gazete, DİSİ milletvekili Nikos Georgiyu’nun konuyu Rum Dışişleri Bakanlığı'nın gündemine getirdiğini anımsattı.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, KKTC’deki "Rum mallarının yağmalanmasıyla" ilgili suçların ele alınmasına ilişkin bir hukuk sistemi bulunduğunu ve uygun eylemlerde bulunmamak için hiçbir sebep olmadığını ifade etti.

Gazeteye göre söz konusu “diplomatik kaynak” Amerikan şirketiyle ilgili meselenin yetkili devlet makamları tarafından incelendiğini ve gerekenin yapılacağını sözlerine ekledi.