Politis haberi manşetten “Fidan Dinledi Ama Türk Tarafının Kartlarını Açmadı…. Türk Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs’ta İki Devlet Çözümüne Atıf Yapmaması Dikkat Çekici” başlığıyla aktardı.

Brüksel’deki gayrı resmi toplantının Türkiye-AB ilişkileri açısından “olumlu işaret olarak algılanabileceğini yazan gazete ancak akış içerisinde, -Rum tarafının beklediği gibi- Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili Türk niyetlerinin “netleştirilemediğini” belirtti.

Gazete “sızdırılan bilgilere” dayanarak Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Türkiye’nin bölgedeki büyük güç olarak jeostratejik çerçevedeki önemine vurgu yaparken aynı zamanda “Kıbrıs sorununda ve Rum yönetimine yaklaşımında Avrupa Birliği kuralları temelinde hareket etmesi gerektiği” iddiasında da bulunduğunu yazdı.

Kombos’un gayrı resmi toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye’nin önemine rağmen Kıbrıs sorununun, TC-AB ilişkilerinde ortaya çıkabilecek ilerlemeden bağlantısının koparılamayacağını” öne sürdüğüne işaret edilen haberde bunun, Rum yönetiminin vermesi beklenen bir mesaj olmakla birlikte Türk tarafının, Kıbrıs sorununda diyalog olması çabalarıyla ilgili niyeti açısından belirleyici olmadığına dikkat çekildi.

Haberde Kombos’un gayrı resmi toplantı sırasında Rum yönetiminin Kıbrıs sorunuyla ve “Kıbrıs sorununun TC-AB ilişkileri açısından ne kadar önemli bir unsur olduğuna” dair bilinen tez ve değerlendirmelerini tekrar ettiği kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın da Türk tarafının bilinen tezlerini yinelediğini yazan gazete iki devlet çözümüne atıf yapmamasının dikkat çektiğini belirtti.

Habere göre Fidan, Kombos’un “verimli bir Türkiye-AB diyaloğunda bazı parametrelerin, özellikle de Kıbrıs sorunuyla ilgili olanların göz ardı edilemeyeceğini” söylemesinin ardından, Kıbrıslı Türklerin izolasyonundan, Kıbrıs’ta egemen eşit toplumlar olduğundan ve Kıbrıs sorununun çözümü için daha önce harcanan çabaların, Türkiye’nin çabalarına rağmen sonuç vermemesinden söz etti. Kıbrıs’ta iş birliği yapmaları gereken ve Türkiye-Avrupa ilişkilerini etkilememeleri gereken iki egemen eşir varlık olduğunu ekledi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak dünkü gayrı resmi toplantıda Rum yönetiminin “tavrı ile de olumlu bir ortam yaratıldığını ancak Kıbrıs sorununda ve Eylül ayında olması beklenen çabada dinamiğin ve bir katalitik verimlilik düzeyinin ortaya çıkmadığına” işaret etti.

Habere göre Rum ve Yunan hükümetleri, yapıcı bir diyaloğun bütün ağırlığının -karar düzeyinde- Türkiye’ye düştüğünü değerlendiriyor ancak henüz, önümüzdeki dönemde ve eylül ayında gelişme olup olmayacağına dair sonuç çıkaramıyor.

Gazete AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in toplantı çerçevesinde düzenlenen çalışma yemeğine, uzun yıllar sonra Fidan’ın da katılmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında Fidan’a davet gönderilmesine engel çıkarmayanları takdir ettiğini yazdı.

Habere göre Türkiye’nin “Avrupa Birliği’nin, Türkiye ile zor bir ilişki içerisinde olan bir üyesiyle, (Güney) Kıbrıs ile ilgili rolünü anlaması gereği üzerinde duran Borrell Türkiye ile bir diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Gayrı resmi toplantı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Yunan dengi Yorgos Yerapetridis arasında bir olumlu görüşme daha gerçekleştirildiğini yazan gazeteye göre Yerapetridis “Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde diyaloğun yeniden başlaması ve Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin yarattığı fırsatın kullanılması gereği” üzerine görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi. Yunanistan’ın Avrupa Konseyi’ndeki daimi temsilcilik ofisinde gerçekleşen bir saatlik görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve Türkiye’nin Avrupa perspektifi de ele alındı.

Gazete Yunan diplomatik kaynaklarına dayanarak Yerapetridis’in Fidan’a, Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa perspektifini desteklediğini, ancak Avrupa müktesebatına, “ bütün üye devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına ve AB’nin Ortak Dış Siyaset ve Güvenlik Politikası’na saygılı olunması gerektiğini, bu noktada Türkiye ile AB arasında daha çok eşgüdüm gerektiğini” söylediğini yazdı.

Fileleftheros haberi “Kıbrıs Sorunu-Türk Avrupa İlişkileri Birbiri İle Bağlantılı… Hakan Fidan İkisini Birbirinden Ayırmaya Çalıştı Ancak Kombos ve AB Dışişleri Bakanları Netti… Lefkoşa’nın, Türk Dışişleri Bakanı’nın Dışişleri Bakanları Konseyi’ndeki Varlığıyla İlgili Olumlu Tavrı Dün Takdir Edildi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Alithia haberine “Yerapetridis’in Fidan’a Kıbrıs Sorunuyla İlgili Mesajı… Diyaloğun Yeniden Başlaması Şart” başlığını attı.