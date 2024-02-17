Haber: Ergün Yahat

Gazimağusa ilçe başkanlığına Nahit Öncü'nün gelmesinin ardından her hafta Gazimağusa ilçesinde bir bakanın bulunup partili partisiz vatandaşların sorunlarını dinlemesi herkesin büyük takdirini topluyor.Bugünde Sağlık bakanı Dr.Hakan Dincyürek vatandaşların sorunlarını dinledi.