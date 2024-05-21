Haftalık periyotta, ülke genelinde trafik denetimlerinde 3 bin 788 araç sürücüsü rapor edildi, 255 araç trafikten men edildi, 8 sürücü tutuklandı

KKTC'de geçen hafta 80 trafik kazası meydana geldi, 23 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 13-19 Mayıs tarihlerini kapsayan trafik raporuna göre, ülkede 80 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 18’i yaralanmayla ve 62’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda toplam 23 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (19), kavşakta durmamak (13), yakın takip (12) ve diğer etkenler (15) olarak yer aldı. Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 4 milyon 865 bin 1 TL olarak açıklandı.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; Lefkoşa 32, Gazimağusa 21, Girne 19, Güzelyurt altı ve İskele 2.

-Trafik denetimleri: 1 haftada 3 bin 788 araç sürücüsü rapor edildi

Haftalık periyotta, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, 17 bin 390 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 3 bin 788 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 255 araç trafikten men edildi, 8 sürücü ise tutuklandı.

- “Sürat” en fazla rapor edilen suç

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (1667) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (871) , Tehlikeli Sürüş (18), Dikkatsiz Sürüş (41), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (164), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (97), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (137), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (49), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (65), Trafik Işıklarına Uymamak (5), Muayenesiz Araç Kullanmak (40), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (57), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (13), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (4), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (3), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (3), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (33) ve 1377 diğer trafik suçları.