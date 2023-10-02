Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 59 trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında meydana gelen kazaların 17’si yaralanmayla, 42’si sadece hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 3 milyon 965 bin 500 TL oldu.

Kazaların 20’siı Lefkoşa, 18’i Girne, 13’ü Gazimağusa, 7’si İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, bin 672 araç sürücüsü rapor edildi.