KKTC’de itfaiye son bir haftada 18 yangına ve 17 hususi servis olayına müdahele etti.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1 milyon 410 bin 600 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, seyir halindeki kamyonun lastiğinin patlayıp atılan lastik parçalarının sıcak aksamlara temas edip tutuşması, elektrik kaynaklı kısa devre, binadaki tadilat nedeniyle kullanılan pürmüzden çıkan kıvılcımların çam yapraklarını tutuşturması, faal durumdaki fritöz ve tencere içerisinde unutulan yemek yağının ısınıp alevlenmesi, gaz sıkışması, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, trafik kazası sonucu aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti olarak açıklandı.

-İtfaiye araçta sıkışan, asansörde mahsur kalan insanlara; ağaç ve binalarda mahsur kalan kedi ve köpeklere yardım etti

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörlerde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaçlarda, yüksek binalarda ve elektrik direklerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, tel kafeste sıkışan köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.