Meteoroloji Dairesi, pazar gününden itibaren hava sıcaklığının 6-7 derece düşeceğini, yarın, pazar ve pazartesi yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 23-29 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, salı gününden itibaren ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde yarın 22-25 derece, diğer günlerde ise 15-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar ve pazartesi günleri ise kuzey ve batı yönlerden “fırtına” veya yer yer “kuvvetli fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.