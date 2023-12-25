Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre 26 Aralık- 1 Ocak tarihleri arasında ülkenin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava genellikle açık az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu, yarın ise sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.