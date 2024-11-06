Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nin, Kıbrıs’ta BM kürsüsü oluşturulması konusunda eski Rum milletvekili ve AP Milletvekili Takis Haciyeorgiu’nun gerçekleştirdiği temasları ele aldığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, eski milletvekili ve AP Milletvekili Takis Haciyeorgiu’nun dün Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısında, Kıbrıs’ta bir BM kürsüsünün kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi aktardığını yazdılar.

Habere göre Haciyeorgiu, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması durumunda Kıbrıs’ta BM kürsüsü kurulması talebinin, müzakerelere ivme kazandırabileceği görüşünü dile getirdiği toplantıda, bu konu hakkında yabancı ülke dışişleri bakanları, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi ve Avrupa Parlamentosu’nda (AP) bu konuda kilit rol üstlenebilecek kişilerle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Joseph Borrell’den bir destek mektubu aldığını da dile getiren Haciyeorgiu, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasların da olumlu geçtiğini, Rum Meclisi’nden de destek beklediğini ifade etti.

Gazete, komite toplantısında yer alan Rum Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin yanı sıra DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiyadis ve AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas’ın, Haciyeorgiu’nun girişimini olumlu bulduklarını dile getirdikleri konuşmalarına da yer verdi.