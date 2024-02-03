Eski Rum milletvekili ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Takis Hacıgeorgiyu’nun Kıbrıs’ta BM çatısı altında barışı hedefleyen uluslararası bir örgüt/kurum kurulmasına dair önerisinin hükümet, partiler ve hukukçular tarafından memnuniyetle karşılandığı haber verildi.

Hacıgeorgiyu’nun dün Lefkoşa’nın Güney kesiminde düzenlenen bir etkinlikte önerisini ortaya koyduğunu yazan Haravgi gazetesi, Hacıgeorgiyu’nun, sahip olduğu fikrin bir çözüm durumunda Kıbrıs’ta adı bile sadece Kıbrıs sakinlerine güven duygusu verecek ulus ötesi bir örgüt kurulması ihtiyacını ifade etmekte olduğunu söylediğini iletti.

Böyle bir şeyin sürecin kendisini de ilerleteceğini ve müzakeredeki liderlerin daha güvenle hareket edeceğini savunan Hacıgeorgiyu, bu kurumun hiçbir devleti ne çabadan ne de ortaya çıkacak faydalardan dışlamaması gerektiğini ifade ederek, burada Türkiye’ye atıfta bulunulduğunu kaydetti.

Açıklamasında söz konusu fikri mükemmel olarak nitelendiren Rum Dışişleri eski Bakanlarından Yoannis Kasulidis, bunu ileriye götürmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini, çünkü bunun ek bir garanti olacağını öne sürdü.

Rum Hükümeti adına açıklamada bulunan müzakereci Menelaos Menelau ise hükümetin Hacıgeorgiyu’nun inisiyatifini alkışladığını ve bunun iyi bir şekilde sonuçlandığını görmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada, öneriye değer veren şeyin bunun Kıbrıs sorununun çözümüyle olan bağlantısı olduğunu ifade ederken, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında bunu çok ilginç bir öneri olarak nitelendirdi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise yaptığı açıklamada bu fikrin yalnızca Kıbrıs sorununun çözümüyle değil, Orta Doğu’daki gelişmelerle de ilişkilendirilmesi gerektiğini kaydederken, öneriyi Ekologlar Hareketi, DİPA ve “Vlot Cyprus” temsilcileri yanı sıra Hukuk Profesörü Ahilleas Emiliandisi’in desteklediği de belirtildi.