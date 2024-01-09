Zirvede, haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, teknoloji şirketleri, yöneticiler ve akademisyenler ile KKTC’nin Haberleşme Teknolojileri konusunda genel bir değerlendirilmesi yapılacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji firmalarının Kuzey Kıbrıs’a bakış açılarını, güncel teknolojileri ve KKTC’nin AR-GE merkezi olma yolunda yapılabilecek katkıların konu alınacağı etkinlikte katılımcıların Haberleşme Teknolojileri alanındaki tüm yenilik ve düşüncelere hakim olması için bir adım atması hedefleniyor.

Zirvede ayrıca, iki ülke arasında Haberleşme Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri sektörlerinde ortak iş geliştirme ve KKTC üniversitelerinde Bilişim Teknolojileri dallarında eğitimi gören öğrenci kaynağının doğru yönlendirilmesi konuları da ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Etkinlik, Concorde Tower Otel - Lefkoşa’da düzenlenecek.