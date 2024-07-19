Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, turunçgil yeşillenme hastalığı (Citrus Candidatus Liberibacter) vektörü Diaphorina Citri’yle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tarım Dairesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü turunçgil yeşillenme hastalığı (Citrus Candidatus Liberibacter) vektörü Diaphorina Citri’yle ilgili 22 Temmuz’da bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Güzelyurt Hotel’ de yer alacak toplantı saat 10.00’ da başlayacak.