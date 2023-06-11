Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gece yaşanan kazada, JN 498 plakalı arasıyla yayaya çarpıp kaçan Kılıçoğlu tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Güzelyurt'ta yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerindeki Özgürlük İlkokulu önlerinde, yaya olarak yolu geçmekte olan Ayşe Göktemiz (K-52)’e çarpıp olay yerinden kaçan araç sürücüsünün Vural Kılıçoğlu (E-43) olduğu tespit edildi.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı