Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı! 5 gün tutuklu kalacaklar Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı! 5 gün tutuklu kalacaklar

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gece yaşanan kazada, JN 498 plakalı arasıyla yayaya çarpıp kaçan  Kılıçoğlu tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.