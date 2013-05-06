Yüksek gerilim hattında yapılacak çalışma nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın belirtilen saatler arasında
Gemikonağı Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kampusu,
LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy,
Ömerli,
Bademliköy,
Yeşilırmak,
Günebakan,
Yeşilyurt,
Doğancı,
Taşpınar,
Lefke Merkez,
Çamlıköy,
Cengizköy,
Taşköy,
Aplıç ve bölgedeki tesislerle su motorlarına elektrik enerjisi verilmeyecek.