Güzelyurt Kaymakamlığı’nda “Olası Sel ve Su Baskınlarında Alınacak Tedbirler” konusunda toplantı yapılarak çeşitli kararlar alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Güzelyurt Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Osman Şenyurt, Güzelyurt Sivil Savunma Teşkilatı Bölge Sorumlusu Savaş Başsın ve Güzelyurt İtfaiyesi Müfettiş Muavini Salih Tankurt’un katılımıyla yapılan toplantıda, kısa ve uzun vadeli kararlar alındı.

Kısa vadeli kararlar arasında anayol kenarlarındaki büzlerin, rögar ve ızgaraların temizlenmesi, yağışlar sırasında ilgili ekiplerin hazır bulunması, dozer operatörlerinin hazır bulunması yer alırken, uzun vadede ise Gayretköy, Güzelyurt ve Yuvacık göletlerinin ve derivasyon kanallarının temizlenmesi, Serhatköy alt geçidinde biriken sulara müdahale edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.