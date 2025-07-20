Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle tören düzenlendi, Törene, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, törende Atatürk Anıtına çelenk konuldu, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar göndere çekildi, protokol tarafından tören birlikleri denetlendi. Tören konuşmaların ardından yer alan resmi geçitle sona erdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tören sonrası 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ümraniye Şubesi temsilcileri onuruna Güzelyurt AKM’de resepsiyon verdi.