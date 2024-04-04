Yılda 75 milyon metreküp suyun KKTC'ye iletilmesini sağlayan Su Temin Projesi kapsamında Güzelyurt ve Mesarya Ovası'nın sulanması için inşa edilen tarımsal sulama tünelleriyle KKTC’nin verimli toprakları suyla buluşturuluyor.

Güzelyurt Ovası'nda sulama alanlarının yaygınlaştırılması, proje verimliliğinin artırılması ve yer altı kuyu ve kaynaklarının korunarak geliştirilmesi amacıyla 5.853 dönümlük alana 17.476 metre hat daha ilave edilmesi için, sulama malzemesi ve ekipman alımı hedefiyle 2024 yılı sonuna kadar 22,316,167.TL finansman sağlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, TC-KKTC ittifakı ile sulama ve su temini gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için projelerin hayata geçtiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018 yılında, bu projenin en önemli ayağı olan Güzelyurt Kalkanlı arasındaki birinci etap tamamlanarak, Güzelyurt Ovası’na su verilmeye başlanmıştı. 9.531 dönümlük alan sulanmaya başlanmış ve 7.054 metre hat döşenmişti.

2021/2022 döneminde ise ikinci etapta, 2.757,45 dönümlük alana daha 12.878,50 metre hat döşenerek ilave edildi. Ayrıca 2.765,37 dönümlük alana 4.880 metre daha hat döşenerek sulama sahasına ilave edildi.

Güzelyurt Ovası'nda sulama alanlarının yaygınlaştırılması, proje verimliliğinin artırılması ve yer altı kuyu ve kaynaklarının korunarak geliştirilmesi amacıyla 5.853 dönümlük alana 17.476 metre hat daha ilave edilmesi için, sulama malzemesi ve ekipman alımı hedefiyle ise rekor bütçenin (22,316,167.00 TL) 2024’ün sonuna kadar finansmanı sağlandı.

Proje kapsamında, Güneşköy, Yayla ve Güzelyurt Arıtma Bölgesi ovalarının da 3 ana boru hattı aracılığı ile suya olan hasretini giderecek.”