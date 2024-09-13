Fileleftheros’un haberine göre, Haciavraam salı günü Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis ile görüştü. Kıbrıs konusunun ele alındığı görüşmede Ekologlar Hareketi Kıbrıs sorunu Komitesi üyesi Mihalis Yeorgiadis ve Lefkoşa Sekreteri Loizos Dimitriu da hazır bulundu.

Ekologlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, sözde “yeni belediye meclisinin görevi devralması” vesilesiyle yapılan görüşmede son yıllarda Güzelyurt bölgesinde gözlemlenen yapısal gelişimle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Perkidis, Ekologlar Hareketi olarak KKTC’deki eski Rum mallarının inkişafı konusundaki faaliyetlerini anlattı.

Büyük bir Kıbrıslı Türk grubunun Ekologlar Hareketi’ne katıldığını da söyleyen Perdikis, Avrupa'da uluslararası hukuk çerçevesinde mülkiyet hakkını öne çıkararak, Kıbrıs sorunu hakkında “aydınlatma” faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Haciavraam ise “çok ciddi mesele olan Kıbrıs Rum malı gaspları konusunda Ekologların aldığı inisiyatifi kutluyoruz” ifadesini kullandı.