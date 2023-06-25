Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde Güzelyurt ilçesinde kurulan 50 sandıkta oy sayımı tamamlandı.

15 bin 112 kayıtlı seçmenden 5 bin 216 seçmenin oy kullandığı Güzelyurt'ta 4 bin 785 oy geçerli, 431 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 34.52 oldu.

Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

Ali Başman (UBP) yüzde 41.99

Sami Özuslu (CTP) yüzde 36.64

Serhan Aktunç (DP) yüzde 10.24

Figen Yaman Lesinger (YDP) yüzde 4.83

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız) yüzde 0.70

Tacan Reynar (TDP) yüzde 1.69

Çetin Sadeli (Bağımsız) yüzde 0.84

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) yüzde 1.50

Talip Sancar (Bağımsız) yüzde 0.29

Mert Taşkın (Bağımsız) yüzde 0.48

Meriç Erülkü,(Bağımsız) yüzde 0.48

Alper Özsakınç (Bağımsız) yüzde 0.17

Nazım Özsever (Bağımsız) yüzde 0.06