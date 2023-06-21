

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhan Aktunç, 25 Haziran ara seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.



Aktunç, DP Kadın Kolları, DP Güzelyurt İlçe Yönetimi ve DP’li gençler ile birlikte Güzelyurt’a giderek, Güzelyurt çarşı esnafı, Güzelyurt Sanayi Bölgesi çalışanları ve Güzelyurt halkı ile bir araya geldi.

Aktunç, Güzelyurt halkının da büyük bir ilgi ve sempatisi ile karşılandığı ziyaretinde, Güzelyurt’un da ortak adayı olduğunun işaretini verdi.



“GÜZELYURT’UN KALKINMASI DEVAM EDECEK”

Demokrat Parti Milletvekili adayı Serhan Aktunç, beraberindeki kalabalık heyet ile gerçekleştirdiği Güzelyurt ziyaretinde, Güzelyurt çarşı esnafı, Güzelyurt Sanayi Bölgesi çalışanları ve Güzelyurt halkı ile sohbet etti, halkın beklentilerini dinledi.

Güzleyurt’un KKTC ekonomisi ile siyasi yapısı içerisinde çok önemli bir noktada olduğunu dile getiren Aktunç, Güzelyurt’un tarımsal, eğitim ve turizm alanlarındaki kalkınmasının devam edeceğini belirtti.



“MÜZELER, ŞEHİRLERE DEĞER KATACAK”

Aktunç, Güzelyurt’un tarihi eserler bakımında da adanın önemli şehirlerinden olduğunu da belirterek, “her ilçeye bir müze sloganı ile başlattığımız müze çalışmalarımızı tamamladık. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi açılışı ile otaya koyduk” ifadelerini kullanarak, Güzelyurt için marka değerini arttıracak girişimlerin devam edeceğini söyledi.

Müzelerin yapılacak düzenlemeler ile, bulundukları ilçelere çok daha büyük katkı sağlayan önemli turizm destinasyonları olacağını da söyleyen Aktunç, “ülkenin her bir yeri bizler için aynı değerdedir. Biz bu ülkeyi samimi ve dürüst bir şekilde seviyoruz” ifadelerini kullandı.