Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunun Güvercinlik - Mutluyaka - Turunçlu kavşakları arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Polis Basın Subaylığı bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunun Güvercinlik - Mutluyaka - Turunçlu kavşakları arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Polis Basın Subaylığı bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
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