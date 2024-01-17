Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunun  Güvercinlik - Mutluyaka - Turunçlu kavşakları arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Altın Patiler Derneği 28 Ocak Pazar Günü LTB’nin Hayvan Barınağı’nda Etkinlik Düzenleyecek Altın Patiler Derneği 28 Ocak Pazar Günü LTB’nin Hayvan Barınağı’nda Etkinlik Düzenleyecek

Polis Basın Subaylığı bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.