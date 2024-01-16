Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, gerek Kıbrıs’taki Barış Gücü'ne ilişkin durumu gerekse Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını yarın yapılacak kapalı oturumda ele alacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güvenlik Konseyi’nin kapalı oturumunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın da yer alacağını yazdı.

Stewart’ın, UNFICYP’in misyon şefi olarak, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün çalışmaları konusunda Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini anımsatan gazete, Stewart’ın bilgilendirmesinin ardından bunu; Güvenlik Konseyi üyeleri arasındaki istişarelerin takip edeceğini yazdı.

Önümüzdeki on beş gün içerisinde Kıbrıs sorununun iki esas gidişata yöneleceğini, ilkinin Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün faaliyeti doğrultusunda adadaki durumun ele alınacağı yarınki oturum olduğunu yazan gazete, ilginin ilk önce, Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından ortaya konulacak düşüncelere, ardından ise ay sonunda Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak ve UNFICYP’in görev süresini uzatacak karara çevrileceğini belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin ikinci gidişatın ise BM Genel Sekreteri’nin BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelişi olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Holguin’in 27 Ocak sonrası gelmesinin beklendiği şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak Holguin’in UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın onaylanacağı dönemde adaya gelmesinin de ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz Cumartesi güven yaratıcı önlemler konusundaki açıklamasına da yer veren gazete, Hristodulidis’in güven yaratıcı önlemler konusunu Holguin’in gelişine yönelik momentum olarak tutmak istediğini de yazdı.