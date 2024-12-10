Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), “Güvenli İnternet Eğitim Seminerleri”nin bu yıl da devam ettiğini açıkladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Telsim Vodafone ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde organize edilen “Güvenli İnternet Eğitim Seminerleri” üçüncü yılında ülke genelindeki tüm ortaokul 6. sınıflarda verilmeye başlandı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’na aktif üye mühendis eğitmenler tarafından verilmekte olan farkındalık eğitimleriyle, 40 civarı Ortaokul 'da okumakta olan, 5 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.