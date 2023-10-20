Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’ne gönderilmek üzere Refah Sınır Kapısı'nda bekletilen insani yardımların en kısa sürede bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nın önünde düzenlediği basın toplantısında, Filistin halkına gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki halkın gıda, elektrik ve su sıkıntısı yaşadığını dile getiren Guterres, "Gazze'de susuz, yiyeceksiz, yakıtsız ve ilaçsız ateş altında acı çeken 2 milyondan fazla insan var ve hayatta kalabilmek için her şeye ihtiyaçları var." dedi.

Guterres, Filistin halkının, savaş ve yardımların engellenmesiyle iki kez cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze halkının ihtiyaç duyduğu tüm yardım malzemeleriyle dolu çok sayıda kamyonumuz var. Yardımların en kısa zamanda Gazze'ye girişine izin verilmesi gerekiyor."

- Guterres taraflara ateşkes çağrısında bulundu

Guterres ayrıca, taraflara ateşkes çağrısında bulunarak, yardımların girişi için Mısır ile İsrail arasında bir anlaşmanın yapılmasının beklendiğini ancak taraflar arasında anlaşmaya dair koşulan bazı şartların bunu geciktirdiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yardımların olabildiğince en hızlı şekilde ve en çok miktarda bölgeye girişi için şartları açıklığa kavuşturmak ve bu kısıtlamaları azaltmak adına tüm taraflarla Mısır, İsrail ve ABD ile aktif olarak çalışıyoruz."