Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atamak için, Türk tarafının da standartlarına uyan bir kişi aradığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Guterres Arayışını Sürdürüyor- Bishop’un Türkler Tarafından Reddedilmesinin Ardından BM Genel Sekreteri Kıbrıs Sorununda Temsilci Olarak Uygun Kişiyi Arıyor” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin de desteklediği Julie Bishop seçeneğinin, Bishop’un milliyeti yüzünden Türkler tarafından kabul edilmediğini iddia etti.

Gazeteye göre BM Genel Sekreterinin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’in ise dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinde, temsilci atanması için müdahil taraflarla diyaloğun sürdüğünü söyledi.

Türk tarafının BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci için önerilen ismi reddettiğinin dün “Hellas Journasl” isimli web sitesinden öğrenildiğini ileri süren gazete, uluslararası örgütün temsilci olarak Avustralya eski dışişleri bakanı Julie Bishop’u önerdiğini iddia etti.

Türkiye hükümeti ile KKTC liderliğinin, Avustralya’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti” gibi “Commonwealth” üyesi bir devleti olmasını gerekçe göstererek reddettiğini kaydeden gazete, Rum kesiminin, gelişmelerin gidişatından ve BM’nin temsilciyle ilgili duyuruyu yapmakta gecikmesinden endişe duyduğunu yazdı.

Hristodulidis’in Bishop seçeneğine olumlu yanıt verdiğini kaydeden gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması konusunun BM Genel Sekreterinin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında dün akşamüzeri yapılan görüşmede de ele alındığını yazdı.

Lacroix’in Hristodulidis’e “konunun kapanmadığını” söylediğini yazan gazeteye göre Lacroix, görüşme sırasında ve Hristodulidis’in konuyla ilgili sorusunu yanıtında, BM Genel Sekreterinin Türk tarafıyla sürekli temas içinde olduğunu söyledi.

Habere göre, Lacroix, bir gazetecinin temsilci atanmasıyla ilgili durumun açıklığa kavuşturulması ve Türk tarafının Avustralyalı Julie Bishop’un temsilci olarak atanmasını kabul etmediğine dair haberlere ilişkin sorusuna ise “basının yazdıklarını yorumlamasının mümkün olmadığını, çünkü basının istediğini söylemekte özgür olduğu” yanıtını verdi.

Açıklamasında BM Genel Sekreterinin çok aktif bir şekilde taraflarla istişare halinde olmaya devam ettiğini de söyleyen Lacroix, başka bir soruyu yanıtında, Kayıp Şahıslar Komitesinin gerçekten çok önemli bir güven yaratıcı önlem olduğunu belirterek, komitenin yaptığı işi takdir ettiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesini ziyaret edeceğini de söyleyen Lacroix, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in komiteye yönelik destek belirttiğini ve BM’nin de bu çok önemli komiteyi aktif olarak desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Gazze’ye yönelik insani yardımla ilgili girişimine de atıfta bulunan Lacroix, Birleşmiş Milletler olarak Rum Yönetiminin insani çabaya yardım sağlamaya hazır olmasını son derece takdir edildiğini belirtti.

Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’le çok yapıcı ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Lacroix, Rum Yönetiminin UNFICYP’e sağladığı destek, Yiğitler-Pile yoluyla ilgili (çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiği) anlaşma ve Gazze’deki durumu ele aldıklarını ifade etti.

Lacroix, Pile yoluyla ilgili olarak, anlaşmanın uygulanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ve UNFIYCP’in anlaşmanın uygulanmasının sağlanması için iki tarafla da işbirliği yapmaya devam edeceğini de dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Yiğitler-Pile yolu konusundaki son açıklamalarını Lacroix’nun gündemine getirdiğini de kaydeden gazete, Lacroix’nun Hristodulidis’e, UNFICYP’in üzerinde mutabık kalınan uzlaşının uygulanması için çalışacağı güvencesi verdiğini öne sürdü.

Gazete Lacroix’nun, tüm bu süre boyunca sergilediği yapıcı tutumdan ötürü Rum kesimine teşekkür ettiğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “Temsilciyle İlgili Yeni Zorluklar” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisi olacak kişiyle ilgili net zorluklar bulunduğunu yazdı.

Haberde, Hristodulidis ile çevresinin temsilci aranması sürecinin sonsuza kadar sürmesini istemediği ve her fırsatta sürecin başlamasını istediğini söylediği de belirtildi.

Konuyla ilgili haberler, Alithia gazetesinde “BM Temsilcisi İçin Bile Anlaşamıyorlar- Guterres’ten Başka Bir İsim Önerisi Bekleniyor- Lacroix: BM Genel Sekreteri Taraflarla İstişare Halinde”, Haravgi’de ise “Lacroix: BM Genel Sekreteri Temsilci İçin Taraflarla İstişare Halinde- UNFICYP Pile’yle İlgili Anlaşmanın Uygulanması İçin Sabırsızlanıyor- Hükümet Sözcüsü: BM’den Temsilciyle İlgili Resmi Bir Açıklama Yok” başlıklarıyla yer buldu.