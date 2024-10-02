Gürcistan'da LGBTİ+ bireylerin haklarını kısıtladığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan kanun teklifi Cumhurbaşkanından döndü. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin “aile değerlerini güçlendirme” iddiasıyla geçen ay meclisten geçirdiği teklifi imzalamayı reddetti.

Meclisteki oylamayı muhalefet partileri boykot etmiş, yasayla ilgili tartışmalar, 26 Ekim'de yapılacak meclis seçimleri öncesinde ülkede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Marika Bochoidze AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Zurabişvili kanun teklifini imzalamayı reddetmiş ve veto hakkını kullanmadan meclise iade etmiştir” dedi.

Kanun teklifinin, Cumhurbaşkanının itirazına rağmen Parlamento Başkanı ve kanun teklifinin önde gelen savunucularından Şalva Papuaşvili tarafından imzalanarak yürürlüğe sokulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Pauaşvili, önceki açıklamalarında kanun teklifinde öngörülen önlemlerin, “reşit olmayanları koruma mekanizmalarının ve kadın-erkek birlikteliğine dayalı aile değerlerinin güçlendirilmesini” amaçladığını belirtmişti.