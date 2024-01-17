Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde bulunan 50 mahkumun, açlık grevi başlattığı bildirildi.
Sigmalive'in haberine göre açlık grevi başlatan 50 mahkum, Filistin halkına karşı işlenen suçların örtbas edilmesine son verilmesini talep ediyor.
Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde bulunan 50 mahkumun, açlık grevi başlattığı bildirildi.
Sigmalive'in haberine göre açlık grevi başlatan 50 mahkum, Filistin halkına karşı işlenen suçların örtbas edilmesine son verilmesini talep ediyor.
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