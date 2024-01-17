Belediyeler Birliği İle Rek-Der, Reklam Panoları Konusundaki Sıkıntıları Ele Aldı Belediyeler Birliği İle Rek-Der, Reklam Panoları Konusundaki Sıkıntıları Ele Aldı

Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde bulunan 50 mahkumun, açlık grevi başlattığı bildirildi. 

Sigmalive'in haberine göre açlık grevi başlatan 50 mahkum, Filistin halkına karşı işlenen suçların örtbas edilmesine son verilmesini talep ediyor.