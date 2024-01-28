137 evsizin büyük çoğunluğu Rum ve AB vatandaşı, sadece 36’sı üçüncü ülkelerden

Limasol’da 45 yaşındaki bir evsiz kadının çöplükte ölmesi ve cesedi yine bir evsizin bulması olayı, evsizler gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.

Haravgi’nin “Evsizler Çöpler Arasında Yaşıyor ve Ölüyor” başlıklı haberine göre 45 yaşındaki kadın, 3-4 yıl içerisinde, terk edilmiş binalarda, berbat durumdaki yerlerde ve hatta tarlalarda cesedi bulunan evsizler listesine eklendi.

AKEL’li bir milletvekilinin sorusu üzerine Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın Rum meclisine sunduğu veriler 2023’ün sadece ilk yarısında 137 kişinin kalacak yer başvurusunda bulunduğunu gösterdi.

Başvuruda bulunan evsizlerin 58’i Limasol’da, 40’ı Lefkoşa’nın Rum kesiminde, 32’si Baf’ta, 4’ü Mağusa Bölgesinde ve 3’ü Larnaka’da kaydedildi. 137 evsizin ezici çoğunluğunu Rumlar ve Avrupa Birliği vatandaşları oluştururken sadece 36’sının üçüncü ülke vatandaşı olduğuna dikkat çekildi.