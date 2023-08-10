Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Güney'de Yüksek Mahkemeden karma evliliklerden doğan kişilere “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi konusunda bugün çıkan karara ilişkin açıklama yaparak, "karma evlilik sorununun yargıda çözülebilecek bir sorun olmadığını, bunun ancak toplumsal bir hak mücadelesi verilerek çözülebileceği" yönündeki görüşünü yineledi.

Hareket'ten yapılan açıklamada Güney'de Yüksek Mahkemenin "karma evlilik sorunu" konusunda kararının bugün çıktığına işaret edildi.

Açıklamada, Fileleftheros gazetesinin haberine atıfta bulunularak, "Yüksek Mahkemenin, başvuranların kendilerini 'vatansız' olarak addettiklerini, ayrıca 'Kıbrıs Cumhuriyeti’'nin kendilerine vatandaşlık verme yükümlülüğünü de yerine getirmediğini düşündüklerini ancak başvuru sahiplerinin, -biri hariç- bu meselede, vatansız olmadığını, incelenen ortak başvuruda, biri hariç, tamamının Türk vatandaşlığına sahip olduğunun tespit edildiğini belirttiği" kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi olarak hep söylediğimiz gibi, popülizm yapmak için çeşitli çevrelerin kullandığı ‘stateless’ (vatansız) terimi, biz karma evlilik çocukları için uluslararası hukukta bir karşılık bulmuyor. Adanın kuzeyinde yaşayan herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabildiği için ‘stateless’ konumundan kendini kurtarıyor."

Hareket, son yayınladıkları kitapçıkta, karma evlilik sorununun nasıl çözülemeyeceğini ve nasıl çözülmesi gerektiğini aktarmaya çalıştıktıklarını belirterek, "Bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nden çıkan karar ise bizim kitapçıkta söylediklerimizi destekler niteliğindeydi" dedi.

"Bu sorun, toplumsal uzlaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler ile çözülebilir" görüşünü savunan Hareket, "Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ‘hakkımızı vermiyorsun’ diye saldırmak yerine, neden karma evlilik çocuklarının da yasada yazdığı gibi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı olduğunu ve bu çocukların da kendini Kıbrıslı olarak gördüğünü anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.