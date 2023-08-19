Güney Kıbrıs’ta yangınlarla mücadelenin, artık teknolojik araçlarla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’ta 518 yangın çıktığını, bu rakamın bu yıl ise 570’e ulaştığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulunun hali hazırda yangınların yeni teknolojilerle daha iyi yönetilmesine dair bir kararı bulunduğunu yazdı.

Gazete, yapılan planlamalar arasında sık sık yangın çıkan bölgeleri kapsayan noktalara takip kameraları yerleştirilmesi, aynı zamanda yangınları algılayan termal kameralar yerleştirilmesinin bulunduğunu belirtti.

Kırsal bölgelere ve sanayi bölgelerine yeni yangın algılama sensörleri yerleştirileceğini de yazan gazete, itfaiye için modern bir koordinasyon merkezi satın alınmasının ileriye götürüldüğünü, bunun mobil olacağını ve son teknoloji ekipmanlara sahip olacağını da belirtti.

Haberde, endüstriyel amaçlar için ithal edilen tüm tehlikeli maddelerin kayıtlı olacağı bir yazılım programı satın alınmasının ileriye götürüldüğü de ifade edildi.

Gazete, Rum tarafındaki ormanlara denetim gözetleme amacıyla bir termal kamera yerleştirildiğini ve 3 kamera daha yerleştirilmesinin beklendiğini de ekledi.