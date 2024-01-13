Rum Şirketler Mukayyitliği ve Fikrî Mülkiyet Dairesi’nin şirketlerin, elektronik Gerçek Hak Sahipleri Kütüğü’ne kayıt için tanıdığı 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt yaptırmayan şirketlere 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 bin Euro’ya kadar ceza kesmeye başladığı, 200 binden fazla şirketi etkileyen bu durumun piyasayı karıştırdığı bildirildi.

Alithia “Devletin Saçma Davranışı Piyasayı Karıştırdı” başlığıyla manşete çektiği haberinde DİSİ’nin, 200 binden fazla şirketi ilgilendiren bu durumdan hatalı, gereksiz davranışlar sergilemekle suçladığı Rum yönetimini sorumlu tuttuğunu, devlet yetkililerinin ilgili birimlerle istişare etmediği görüşünde olduğunu yazdı.

Habere göre DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kullas, astronomik miktarda ceza ile karşı karşıya kalan şirketlerin büyük bölümünün ilgili kütüğe kayıtsızlıklarından değil, Daire’nin web sitesinde teknik sorunlar nedeniyle kayıt için siteye giren şirketlerin kayıt işlemlerini tamamlayamamasından dolayı ceza aldığını söyledi.