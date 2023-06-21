Fileleftheros gazetesi, durakta 4 otobüsün daha bulunduğunu ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu otobüslerin zarar görmediğini yazdı.

Haberde, polisin yangının hangi sebeple çıktığına dair soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.