Fileleftheros gazetesi, durakta 4 otobüsün daha bulunduğunu ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu otobüslerin zarar görmediğini yazdı.

Haberde, polisin yangının hangi sebeple çıktığına dair soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

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