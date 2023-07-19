Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tur esnasında bir ABD vatandaşının Kuzey'in sınırını izinsiz geçtiğini açıkladı.

Kore Yarımadası'nda güvenliği sağlamakla görevli ABD liderliğindeki UNC, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, Güney ve Kuzey Kore arasındaki Panmunjom'daki Ortak Güvenlik Bölgesi'nde düzenlenen tur esnasında sınırdan izinsiz geçen ABD vatandaşının Kuzey Kore'de gözaltında olduğu belirtilerek olayın çözümü için Kuzey Kore ordusuyla irtibatta olunduğu ifade edildi.

- Sınırı geçen kişi ABD askeri çıktı

Öte yandan ABD basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar söz konusu kişinin bir ABD askeri olduğunu söyledi.

Washington Post'a konuşan bir kaynak, söz konusu askerin son günlerde ABD'ye kalkan bir uçakta olması gerektiğini ancak bu uçağa binmediğini belirtti.

Askerin bu uçağa neden binmediği ve sınırı neden geçtiği ise henüz bilinmiyor.

Askerden Arındırılmış Bölge ve Ortak Güvenlik Bölgesi'nin içinde yer alan Panmunjom köyü, Kore Savaşı'nı durduran ateşkes antlaşmasının imzalandığı yer olması nedeniyle "ateşkes köyü" adıyla da biliniyor.