Güney Kore'de Kovid-19 sebebiyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 katına yükseldi.
Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri yayımladı.
Verilere göre, ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirildi.
Vakaların, şubattan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.
Sayılarındaki artışa rağmen hastaların yüzde 90'ından fazlasının hastalığı hafif semptomlarla atlattığı belirtildi.
Yetkililer, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurmuştu.
Kaynak: rss