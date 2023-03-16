Ankara, 16 Mart 23 (TAK): Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi, "pervasız" provokasyonlarının bedelini ödeyeceği konusunda uyardı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında konuşan Yoon, "Kuzey Kore kesinlikle pervasız provokasyonlarının bedelini ödeyecek." dedi.

NSC ayrıca Kuzey Kore'nin füze denemelerini şiddetle kınayarak bunu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının alenen ihlali olarak nitelendirdi.

NSC, Kuzey Kore’nin eylemlerinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artıran ve bölgesel barışı tehdit eden ağır bir provokasyon olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore, dün Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği askeri tatbikat sırasında karadan karaya iki füze fırlattığını duyurmuştu.

Denemelerin, Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken yapılması dikkati çekmişti.

Güney Kore ve ABD'nin 14 Mart’ta başlattığı tatbikatın, 23 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.

(AA/RU/FG)