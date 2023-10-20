Güney Kore ile İngiltere'nin askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ileri teknolojili ortak tatbikatının başladığı bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 11 gün sürecek askeri tatbikatlar, ülkenin başkenti Seul'un 165 kilometre doğusundaki Inje'de bulunan Kore Savaş Eğitim Merkezi'nde (KCTC) başladı.

İleri teknolojili tatbikata aralarında İskoç Muhafızları'ndan bir bölüğün de bulunduğu 4 binden fazla asker katılıyor.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve birliklerin muharebe kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan tatbikat kapsamında tanklar, helikopterler ve insansız uçaklar gibi yaklaşık 270 savaş aracı kullanılacak.