(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak isterken suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlı Ahmet Çelebi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kermeoğlu huzurda bulunan zanlı Ahmet Çelebi’nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal ve Tasarruf” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 7 Eylül 2024 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Güney Kıbrıs bölgesinden gelip yaya olarak KKTC’ye giriş yapan Ahmet Çelebi'nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca emare yapılan maddelerin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.