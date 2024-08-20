Haravgi ve diğer gazeteler, geçtiğimiz pazar günü İranlı bir şahsın sahte İspanya pasaportuyla Limasol Limanı'ndan kalkan gemiye binme isterken yakalandığını yazdılar.

Gazete, şahsın sorgusunda, sahte pasaportu Türkiye’den 15 bin Euro karşılığında satın aldığını söylediğini aktardı.

Haberde, Suriye uyruklu bir başka kişinin de limandan sahte pasaportla çıkış yapmak isterken yakalandığı, 20 yaşındaki şahsın sorgusunda, sahte Romanya pasaportunu Güney Kıbrıs’tan bin 500 Euro’ya aldığını söylediği belirtildi.