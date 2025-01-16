Halk örgütü binasında vandallık

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Deftera” (Deftera) köyündeki halk örgütü binasına, kimliği belirsiz kişiler tarafından vandallık yapıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, binanın duvarlarına sprey boyayla neo-nazist sloganlar yazıldığını ve işaretler çizildiğini kaydederek, AKEL’den konuyla ilgili açıklama yapıldığını yazdı.

Habere göre AKEL, bu vandallık nedeniyle duyulan öfkeyi ifade ederek, olayı kınadığını kaydetti.

-Limasol’da paket servis elemanına saldırı

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da 24 yaşındaki paket servis elemanının Salı akşamı, 3 maskeli şahsın saldırısına uğradığını yazdı.

Haberde, maskeli şahısların paketçiyi boğazına sarılarak darp ettiği ve cebindeki parayı çalarak kayıplara karıştığı kaydedildi.

Gazete, paket servis elemanları için alındığı söylenen tedbirlerin işe yaramadığını ve soruşturanın sürdüğünü belirtti.

-Bomba ve kundaklama

Gazetenin bir başka haberinde de Limasol’da Salı günü gece yarısı saatlerinde, yeni inşa edilmiş ve henüz içinde kimsenin oturmadığı bir eve bomba konulduğu kaydedildi.

Bombanın patlamasıyla evde yangın çıktığını ve maddi hasar oluştuğunu belirten gazete, evin önünde park halinde bulunan iki aracın da yangından zarar gördüğünü yazdı.