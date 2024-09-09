Ayia Napa’daki bir ormanlık alanda dün sabah, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, olayla ilgili ihbar alan polisin, adli tıp uzmanlarıyla birlikte bölgeye gittiğini ve ceset üzerinde incelemeler yapıldığını yazdı.

Haberde, cesedin hangi şartlar altında bulunduğunun ve ihbarın kim tarafından yapıldığının araştırıldığı ifade edildi.

-Vatandaş açık alanda el bombası buldu

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta suç olaylarının öfkeye sebep olduğunu; polisin tüm ilçelerde suç çetelerinin olduğundan ve kullanıma hazır silah dolaşımı yapıldığından haberdar olduğunu, ancak suçlarla mücadele için planının bulunmadığını yazdı.

Gazete, polisin değil vatandaşın, açık alanda savunma tipi el bombası bulduğunu ve tesadüfen bulunan bu bombanın, daha büyük bir olaya yol açmasının önlendiğini kaydetti.

Rum haber kaynakları, el bombasının bir vatandaş tarafından dün akşam 18.45’te, Güney Lefkoşa’daki bir tarımsal arazide fark edildiğini ve el bombasının patlayıcı madde uzmanları tarafından alınarak incelemeye gönderildiğini bildirdi.

-18 yaşındaki genç kokain ve el yapımı patlayıcı tasarrufundan tutuklandı

Gazete, bir başka haberinde de Limasol’a bağlı Zakaki’de, 18 yaşındaki bir gencin tasarrufunda 23 gram kokain, hassas terazi ve el yapımı patlayıcı bulunduğunu yazdı.

Haberde, gencin Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 5 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.